8 ноября, 14:36

Торговое представительство России в Швеции вновь атаковал БПЛА с краской

Обложка © Telegram / Russian Embassy, Sweden

Российское торговое представительство в Стокгольме снова подверглось атаке с воздуха: неизвестные сбросили на его территорию пакет с краской с помощью дрона. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Швеции. Инцидент произошёл утром 8 ноября.

«С мая 2024 года счёт подобным инцидентам в отношении посольства России и торгпредства России в Швеции перевалил уже за два десятка», — говорится в публикации.

Местные власти пока не предпринимают никаких попыток найти злоумышленников.

Посольство России в Швеции подверглось атаке дрона

Ранее сообщалось, что ещё в 2024 году посольство России требовало от Швеции усиления охраны территории, так как туда также сбрасывают красную краску с дронов. До этого беспилотник сбросил пакет с краской на территорию торгового представительства в июле. В дипмиссии отметили, что подобные происшествия повторяются больше года.

Наталья Демьянова
