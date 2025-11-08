Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 ноября, 16:49

Фанатки Усамы бен Ладена планировали совершить теракт в Париже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Французская полиция задержала трех молодых женщин, подозреваемых в подготовке теракта. По данным Le Parisien, они открыто выражали симпатии к Усаме бен Ладену и намеревались устроить взрыв в культурном заведении Парижа.

Задержания, последовавшие за месяцами наблюдения, произошли в начале октября в Вьерзоне, Лионе и Вийербане. Следствие полагает, что подозреваемые, все гражданки Франции в возрасте 18-21 года планировали атаковать бар или концертный зал французской столицы с использованием взрывчатки. Одна из них, как сообщается, администрировала TikTok-группу с контентом в поддержку радикальных исламистов и состояла в Telegram-канале, пропагандирующем идеи ИГИЛ*, где искала помощи для осуществления нападения.

Предполагается, что подруги планировали использовать пояса смертников. Все трое находятся под арестом.

Ранее федеральная прокуратура США объявила о предотвращённом террористическом акте в штате Мичиган. По словам генерального прокурора Памелы Бонди, преступниками оказались последователи ИГИЛ*.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
