8 ноября, 17:47

Тренеру из Челябинска выставили ежемесячный платёж за песни «Вороваек» на занятиях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamil Macniak

Фитнес-тренер из Челябинска теперь платит 3 тысячи рублей ежемесячно за использование песен группы «Воровайки» на коммерческих занятиях. Об этом Кристина, проводящая тренировки по сайклингу под «Хоп-мусорок», сообщила Telegram-каналу Baza.

Кристину обвинили в незаконном использовании музыки для получения прибыли. Некая Виктория, ссылаясь на своё представительство в РАО и ВОИС (Российское авторское общество и Всероссийская организация интеллектуальной собственности﻿), заявила, что действует по указанию Ивана Лушникова, концертного директора группы «Воровайки». Для урегулирования ситуации Виктория предложила Кристине ежемесячно перечислять по 1,5 тысячи рублей каждому ведомству, иначе ей придётся заплатить штраф в 400 тысяч рублей.

Растерявшись тренер выставила пост с рассказом необычной истории в Сеть. На него отреагировал сам Лушников. Однако к удивлению Кристины, он опроверг свою причастность к данному требованию. Несмотря на это, тренер предпочла всё же платить по 3 тысячи рублей ежемесячно в качестве предосторожности против возможного штрафа в 400 тысяч рублей.

В России меняется законодательство, предусматривающее наказание за нарушение авторских прав, товарных знаков и патентов. Использование любой картинки из интернета без разрешения может обернуться штрафом за нарушение авторских прав. Защититься можно, применяя только изображения с открытой лицензией, сохраняя доказательства этого.

Вероника Бакумченко
