В московском аэропорту задержали религиозного деятеля из Дагестана

Глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил в Telegram-канале о задержании в Москве дагестанского религиозного лидера Ахмата Батлухского. По информации ОНК, проповедник был арестован в столичном аэропорту по обвинению в клевете. После этого его доставили в полицию Махачкалы.

Ахмад Батлухский известен своей критикой муфтията Дагестана. Полиция Махачкалы разыскивала его с мая 2025 года по тому же обвинению, о чём он сам информировал своих подписчиков. Ранее, в июле 2024 года, религиозный деятель упоминал об угрозах похищения, якобы полученных его племянником, и сообщал о снижении своей активности в интернете из-за опасений сорвать свои «серьёзные планы».



