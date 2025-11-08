Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что усиливающиеся воинственные заявления европейских лидеров не приведут к изменению позиции Москвы. В эфире YouTube-канала Deep Dive он отметил, что страны Европы продолжают строить свою риторику вокруг силового давления, однако подобный подход не способен «остановить» Россию или вызвать желаемую реакцию.

«Все ведущие европейские страны продолжают использовать военный нарратив. <…> Они могут и дальше пытаться взбесить Россию, но её это не остановит», — сказал Дэвис.

Специалист подчеркнул, что западным государствам стоит внимательно оценить современные вооружённые возможности России и осознать реальное положение дел в зоне проведения СВО. По его мнению, понимание реального баланса сил должно стать отправной точкой для любой серьёзной внешнеполитической дискуссии.

Ранее в Германии испугались, что Европа не сможет пережить ещё одну войну с Россией. Евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург отметил, что на протяжении всей истории европейские страны неоднократно стремились подчинить огромные территории России себе, но такие проекты неизменно рушились и приводили к тяжёлым последствиям.