Бундестаг планирует одобрить закупку оборонного вооружения более чем на 3 млрд евро, включая 20 лёгких боевых вертолётов от Airbus SE. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственный документ.

Согласно документу, общая стоимость закупок оценивается в несколько миллиардов евро. В частности, контракт с компанией Airbus составит около 1 млрд евро. Ещё 1 млрд евро будет направлен на приобретение 100 тысяч приборов ночного видения у Hensoldt AG и Theon International. Кроме того, Министерство обороны Германии ожидает одобрения закупки зенитных ракет IRIS-T SLM у компании Diehl, стоимость которой оценивается в 1,2 млрд евро.

Ожидается, что законодатели утвердят данные закупки на закрытом заседании в среду.

Ранее немецкие депутаты устроили скандал, обвиняя друг друга в работе на Москву. Планируемый визит группы депутатов от партии «Альтернатива для Германии» в Сочи на встречу в формате «БРИКС – Европа» обнажил глубокие внутренние противоречия в партийных рядах. Несколько видных деятелей АдГ, включая депутатов бундестага Райнера Ротфусса и Штеффена Котре, а также европарламентария Ханса Нойхоффа, планируют участие в мероприятии с целью обсуждения возможностей нормализации отношений между Европейским союзом и Россией. Принципиальные разногласия существуют даже на уровне руководства партии. Внутри партии сформировались два противоположных крыла: сторонники прагматичного сближения с Москвой и критики тесных контактов с Россией.