Расчёты ПВО уничтожили 15 беспилотников над регионами России за три часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество беспилотников — 12 — сбили над территорией Республики Крым. Два БПЛА ликвидировали над акваторией Чёрного моря, ещё один дрон уничтожили над Ростовской областью.

Ранее возгорание на объекте энергетической инфраструктуры в Курской области привело к отключению электричества. В результате инцидента без электроснабжения остались примерно 2,5 тысячи жителей десяти населённых пунктов Кореневского района. Бригады энергетиков скоро начнут устранять нарушения. Губернатор региона Александр Хинштейн держит ситуацию на личном контроле.