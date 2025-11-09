Сообщения СМИ о покушении на супругу Владимира Зеленского Елену является инсценировкой, организованной киевским режимом. Об этом у себя в Telegram-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Паблики весело пишут о покушении в Киеве на жену Зеленского. Якобы стреляли, якобы попали в машину. Не более того. Такая вот несостоявшаяся сенсация, и, учитывая то, во что превратили Украину её нынешние хозяева, вполне инспирированная самими хазарскими узурпаторами для... веселья», — подчеркнул военкор.

Кроме того, Котенок выразил сомнение относительно настоящей цели происшествия. Военкор в ироничной манере отметил, что ранее предполагалась атака на мужа сводной сестры тёщи Зеленского. Также он усомнился в правдивости официальной версии случившегося, обратив внимание на отсутствие доказательств реального покушения.

Ранее пользователи Сети обнаружили, что при введении в поисковике запроса «жена придурка» Google выдаёт неожиданный результат — супругу главы киевского режима Владимира Зеленского. Неожиданное совпадение алгоритмов поисковой системы быстро разошлось по соцсетям, вызвав волну обсуждений. Как сообщается, подобное могло произойти, если множество пользователей вводили один и тот же запрос в поисках супруги украинского экс-комика.