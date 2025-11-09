Россия и США
8 ноября, 21:54
21784

Стала известна возможная причина смерти Владимира Симонова

Владимир Симонов. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии, стало причиной смерти народного артиста России и ведущего актёра Театра имени Вахтангова Владимира Симонова. Об этом сообщает Mash.

В 2024 году при обращении в больницу с кашлем у актёра диагностировали повышенное давление и сужение сосудов. Из-за постоянного высокого давления сердце работало с повышенной нагрузкой. Это привело к сердечно-сосудистым нарушениям и высокому риску инсульта.

Ранее бывший ведущий британского телешоу про автомобили Top Gear Квентин Уилсон ушёл из жизни в 68 лет. Он скончался в субботу, 8 ноября, из-за рака лёгких. Уилсон запомнился зрителям тем, что «принёс радость от вождения автомобиля, от традиционных двигателей до электромобилей, в наши дома». Экс-ведущий родился 23 июля 1957 года в Лестере. С 1991 года он стал частью команды телеканала Би-Би-Си, где вместе с Джереми Кларксоном вёл передачу Top Gear. В течение десяти лет, до 2001 года, он выступал в роли эксперта по подержанным автомобилям.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

