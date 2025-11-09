«Тикайте, хлопцы!»: Захарова отреагировала на сообщения о рекордном уровне дезертирства в ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о рекордном дезертирстве в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Её комментарий прозвучал в эфире телеканала ТВЦ. Дипломат обратила внимание на сообщения силовых структур РФ о том, что октябрь стал месяцем рекордного числа самовольных оставлений частей в ВСУ — ряды армии покинули более 21 тысячи человек.

«Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: «Тикайте, хлопцы!» — сказала официальный представитель МИД РФ в эфире программы «Право знать».

Основными причинами дезертирства, по её словам, является принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава ВСУ.