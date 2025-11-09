Россия и США
8 ноября, 22:58
6246

«Тикайте, хлопцы!»: Захарова отреагировала на сообщения о рекордном уровне дезертирства в ВСУ

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о рекордном дезертирстве в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Её комментарий прозвучал в эфире телеканала ТВЦ. Дипломат обратила внимание на сообщения силовых структур РФ о том, что октябрь стал месяцем рекордного числа самовольных оставлений частей в ВСУ — ряды армии покинули более 21 тысячи человек.

«Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: «Тикайте, хлопцы!» — сказала официальный представитель МИД РФ в эфире программы «Право знать».

Основными причинами дезертирства, по её словам, является принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава ВСУ.
Ранее Захарова заявила, что страсть главаря киевского режима Владимира Зеленского к проведению «мясных штурмов» объясняется его детским увлечением мясорубкой, о котором упоминала его мать. Римма Зеленская в 2013 году признавалась, что её сын Владимир в детстве очень любил играть со старой советской мясорубкой. Теперь это интервью обретает мрачный подтекст. Бывшего комика всё чаще обвиняют в том, что он «устроил мясорубку» на Украине, отправляя десятки тысяч мобилизованных на фронт.

