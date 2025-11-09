Россия и США
8 ноября, 23:29

В США винят Киев в массовых жертвах среди украинцев из-за неприятия реальности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

По мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, нежелание признать военное превосходство России стало дорогостоящей ошибкой для Украины. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

«Прогнозы о том, что Украина вернёт Крым к 2023 году, рухнули, однако, лидеры продолжали требовать «больше оружия», вместо того чтобы взглянуть в лицо реальности», — написал он.

По мнению эксперта, нежелание Киева признать реальность привело к массовым жертвам среди украинцев, разрушению городов и утрате территорий. Дэвис добавил, что оружие, отправленное на Украину, не повлияло на исход конфликта и не обеспечило успеха ни в наступлении, ни в обороне.

Военный эксперт указал на последствия удара рекордного количества «Кинжалов» по Украине

Ранее ирландский журналист Чей Боуз дал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому ценный совет для скорого завершения конфликта. По его мнению, экс-комик должен как можно быстрее согласиться на российские условия по территориальным уступкам, чтобы сохранить как можно больше украинских территорий. Задержка с принятием российской позиции приведёт к тому, что Киев будет терять земли, уже не подлежащие возврату. Журналист подчеркнул, что каждый день промедления уменьшает территории, которые могут остаться под контролем Украины, и чем раньше будут согласованы условия, тем больше шансов сохранить государство в нынешних границах.

