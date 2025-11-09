По мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, нежелание признать военное превосходство России стало дорогостоящей ошибкой для Украины. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

«Прогнозы о том, что Украина вернёт Крым к 2023 году, рухнули, однако, лидеры продолжали требовать «больше оружия», вместо того чтобы взглянуть в лицо реальности», — написал он.

По мнению эксперта, нежелание Киева признать реальность привело к массовым жертвам среди украинцев, разрушению городов и утрате территорий. Дэвис добавил, что оружие, отправленное на Украину, не повлияло на исход конфликта и не обеспечило успеха ни в наступлении, ни в обороне.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз дал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому ценный совет для скорого завершения конфликта. По его мнению, экс-комик должен как можно быстрее согласиться на российские условия по территориальным уступкам, чтобы сохранить как можно больше украинских территорий. Задержка с принятием российской позиции приведёт к тому, что Киев будет терять земли, уже не подлежащие возврату. Журналист подчеркнул, что каждый день промедления уменьшает территории, которые могут остаться под контролем Украины, и чем раньше будут согласованы условия, тем больше шансов сохранить государство в нынешних границах.