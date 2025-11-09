Россия и США
9 ноября, 00:10

На певицу Диану Логинову завели новое дело о дискредитации Армии России

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Diana Loginova

В Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга поступили административные материалы в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, обвиняемой в дискредитации Вооружённых сил РФ. Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева, пишет РИА «Новости»

По словам Лебедевой, дело возбуждено по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ).

Судебное рассмотрение материалов ещё не началось.

Вновь арестованной в Петербурге певице Наоко сделали предложение в автозаке
Вновь арестованной в Петербурге певице Наоко сделали предложение в автозаке

В отношении певицы Дианы Логиновой ранее был составлен административный протокол за организацию несогласованного мероприятия. Исполнительницу приговорили к 13 суткам ареста за организацию несогласованного массового мероприятия. Позже было назначено ещё одно наказание — за мелкое хулиганство, выразившееся в нецензурной брани в исполняемой песне. Следует отметить, что сроки административного ареста по обоим протоколам не суммируются.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

