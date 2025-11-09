Бывший принц Эндрю годами водил проституток в Букингемский дворец

Бывший принц Эндрю, лишившийся аристократических титулов по решению короля Карла III, регулярно приводил проституток в Букингемский дворец. Соответствующая информация содержится в книге «Титулованные: взлёт и падение дома Йорков», автор которой Эндрю Лоуни дал интервью телеканалу NewsNation.

«Он годами приводил проституток в Букингемский дворец. Это происходило регулярно. Сотрудники жаловались начальству, но ничего не предпринималось… Конечно, королева знала, её информировали… Но он был её любимым сыном, и ему всё сходило с рук. Они заминали это — до сих пор», — сообщил Лоуни.

Писатель, работающий над продолжением разоблачительной книги о бывшем принце, также отметил, что получает информацию от лиц, работавших в Букингемском дворце и кабинете министров Соединённого Королевства. По его словам, источники стали более откровенными после того, как Эндрю потерял все аристократические титулы.