9 ноября, 00:22

Бывший принц Эндрю годами водил проституток в Букингемский дворец

Обложка © Wikipedia / Titanic Belfast

Бывший принц Эндрю, лишившийся аристократических титулов по решению короля Карла III, регулярно приводил проституток в Букингемский дворец. Соответствующая информация содержится в книге «Титулованные: взлёт и падение дома Йорков», автор которой Эндрю Лоуни дал интервью телеканалу NewsNation.

«Он годами приводил проституток в Букингемский дворец. Это происходило регулярно. Сотрудники жаловались начальству, но ничего не предпринималось… Конечно, королева знала, её информировали… Но он был её любимым сыном, и ему всё сходило с рук. Они заминали это — до сих пор», — сообщил Лоуни.

Писатель, работающий над продолжением разоблачительной книги о бывшем принце, также отметил, что получает информацию от лиц, работавших в Букингемском дворце и кабинете министров Соединённого Королевства. По его словам, источники стали более откровенными после того, как Эндрю потерял все аристократические титулы.

Модель обвинила экс-принца Британии Эндрю в сексуальных извращениях

Напомним, что в ноябре британский монарх Карл III официально лишил своего брата Эндрю титула. Отныне Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не имеет права использовать обращение «Его Королевское Высочество» и титул принца. Ранее Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского после обвинений в сексуальных домогательствах и связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

Виталий Приходько
