Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 00:35

Однодвигательный вертолёт потерпел крушение в Теннесси

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

В американском штате Теннесси потерпел крушение однодвигательный вертолёт Airbus Helicopter EC130T2. Об этом сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

«NTSB расследует крушение вертолёта Airbus Helicopter EC130T2, произошедшее 8 ноября неподалёку от Лебанона, штат Теннесси», — уточнила пресс-служба Национального совета.

Информация о возможных жертвах не уточняется.

При крушении вертолёта в Дагестане погибли замглавы КЭМЗ и три ведущих сотрудника
При крушении вертолёта в Дагестане погибли замглавы КЭМЗ и три ведущих сотрудника

Ранее момент крушения частного вертолёта в Дагестане попал на видео. На кадрах видно, что воздушное судно утратило контроль, столкнулось с пирсом и разлетелось на части. После падения на жилой дом начался пожар. Напомним, 7 ноября в Дагестане частный вертолёт, следовавший из Кизляра в Избербаш, потерпел крушение в районе посёлка Ачи-Су. Из семи человек, находившихся на борту, четверо погибли сразу, а позднее ещё один скончался в медицинском учреждении.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar