Однодвигательный вертолёт потерпел крушение в Теннесси
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar
В американском штате Теннесси потерпел крушение однодвигательный вертолёт Airbus Helicopter EC130T2. Об этом сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
«NTSB расследует крушение вертолёта Airbus Helicopter EC130T2, произошедшее 8 ноября неподалёку от Лебанона, штат Теннесси», — уточнила пресс-служба Национального совета.
Информация о возможных жертвах не уточняется.
Ранее момент крушения частного вертолёта в Дагестане попал на видео. На кадрах видно, что воздушное судно утратило контроль, столкнулось с пирсом и разлетелось на части. После падения на жилой дом начался пожар. Напомним, 7 ноября в Дагестане частный вертолёт, следовавший из Кизляра в Избербаш, потерпел крушение в районе посёлка Ачи-Су. Из семи человек, находившихся на борту, четверо погибли сразу, а позднее ещё один скончался в медицинском учреждении.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.