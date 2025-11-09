В Германии в результате наезда автобуса на пешеходов погибла женщина

В результате серьёзного ДТП в Баден-Вюртемберге на юго-западе Германии погибла женщина. По данным полиции, автобус столкнулся с несколькими автомобилями, после чего выехал на тротуар и совершил наезд на людей. Об этом сообщает портал SWR.

«По данным полиции, погибла 34-летняя женщина», — уточняет портал.

По предварительным данным, несколько человек, включая водителя автобуса, получили травмы. Трое пострадавших были госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в результате ДТП на Крымском мосту погибли два человека, ещё двое пострадали. 8 ноября 2025 года водитель Mercedes-Benz при обгоне автобуса «Краснодар-Севастополь» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних госпитализированы.