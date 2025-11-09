В Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление учителей

Лидер «Справедливой России», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление педагогов по аналогии с оскорблением представителей власти. По его словам, главная цель инициативы — предотвратить возникновение конфликтной ситуации.

Как подчеркнул депутат, если оскорбление представителя власти влечёт за собой ответственность, то аналогичной нормы в отношении педагогов в настоящее время не существует.

«Прочитал в СМИ, что власти Воронежской области создают специальную комиссию, которая будет защищать профессиональную честь и достоинство работников образования. Педагоги, столкнувшиеся с неэтичным обращением, смогут подавать в новую комиссию обращение, изложив суть проблемы с указанием на причастных к инциденту лиц», — приводит слова парламентария РИА «Новости».

По словам Миронова, комиссия проанализирует заявления, примет меры для урегулирования конфликта, а при необходимости — вынесет решение о дисциплинарном взыскании. В состав комиссии войдут сотрудники регионального отделения Общероссийского профсоюза образования и областной Гострудинспекции.

Ранее в Госдуме заявили, что «бумажный террор» мешает учителям. Бюрократия и внеучебная деятельность серьёзно осложняют работу учителей. Отчёты и организационные задачи фактически заменили учебный процесс. Такая ситуация снижает качество образования и приводит к выгоранию педагогов. В ГД призвали немедленно создать и внедрить меры по цифровизации и значительному сокращению бумажной нагрузки. Это поможет «вернуть учителям время на обучение».