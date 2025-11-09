Россия и США
9 ноября, 02:40

В трёх регионах России объявили ракетную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ridwan Adee

Губернаторы Брянской, Орловской и Тульской областей Александр Богомаз, Андрей Клычков и Дмитрий Миляев сообщили в Telegram-каналах о введении режима ракетной опасности в своих регионах.

Режим ракетной опасности был объявлен в Тульской области в 4:52 мск, в Брянской — в 4:55 мск, в Орловской — в 4:56 мск.

Ранее после взрывов, прогремевших над Воронежем, в одном из районов города начались перебои со светом. По предварительным данным, работали расчёты противовоздушной обороны, сбито несколько воздушных целей. По словам местных жителей, около 4:30 они проснулись от громких взрывов. Всего было слышно минимум 5-6 громких хлопков на окраине Воронежа, сопровождавшихся яркими вспышками в небе. Вслед за этим в городе начались перебои с электричеством: свет то «моргал», то полностью пропадал.

