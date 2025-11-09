Россия и США
9 ноября, 03:46

Россиянам рассказали об альтернативе программы переселения из аварийного жилья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Freedom365day

Механизм комплексного развития территорий (КРТ), включающий программы редевелопмента, может стать альтернативой программе переселения граждан из аварийного жилья. Такое мнение высказал эксперт в области недвижимости, соучредитель Kronung Group Филипп Шраге, пишет газета «Известия».

По мнению Шраге, подобная схема сработает только в экономически выгодных для застройщика локациях. В таких районах девелопер выкупает квартиры у собственников, берёт на себя расходы по их переселению и использует освободившийся участок под застройку.

«Это классические схемы редевелопмента: девелопер выкупает квартиры у собственников, берёт на себя расходы по переселению и уже после этого использует участок под строительство нового жилья или смешанного проекта. Но это возможно лишь в экономически привлекательных локациях — в центре крупных городов, рядом с набережными, в районах с хорошей транспортной доступностью», — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что в остальных случаях потребуются меры государственной поддержки, так как без них подобные проекты просто не окупятся.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внёс изменения в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию. От обязанности подтверждать владение русским языком освобождены граждане, ранее имевшие гражданство РФ, Беларуси, Казахстана, Молдавии или Украины, а также участники программы, родившиеся и проживавшие в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Расширен перечень документов для подтверждения знания языка. Регионы получили дополнительные полномочия по оказанию социальной и финансовой помощи переселенцам.

