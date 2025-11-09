Венгрия намерена закупить у США реактивную систему HIMARS и другие вооружения

Власти Венгрии намерены приобрести у Соединённых Штатов современные системы залпового огня HIMARS и другие виды вооружений. Об этом заявил глава Минобороны страны Криштоф Салай-Бобровницки, который сопровождал премьер-министра Виктора Орбана во время визита в Вашингтон, передаёт агентство MTI.

Глава оборонного ведомства сообщил, что система HIMARS включена в перечень планируемых закупок в соответствии с десятилетней программой развития национальных вооружённых сил. По его словам, эти установки способны значительно расширить стратегические возможности страны.

Министр подтвердил, что объём предполагаемой сделки составляет от 20 до 24 реактивных систем, что соответствует ранее озвученным планам. Он также рассказал о проведённых в Пентагоне переговорах относительно закупки американского вооружения, отметив, что процесс реализации соглашения потребует определённых усилий.

Салай-Бобровницки пояснил, что для завершения сделки потребуется получение различных разрешений, включая одобрение Конгресса США. Кроме того, по его словам, на системы HIMARS существует высокая потребность на международном рынке вооружений, что создаёт определённую очередь среди покупателей. По оценкам министра, весь процесс приобретения может растянуться на три года.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что в рамках инициативы по противовоздушной обороне (EAAD) его страна выделит 500 миллионов евро на приобретение Киевом американского вооружения. По словам Писториуса, ФРГ также направит Киеву свыше 2 миллиардов евро для удовлетворения неотложных потребностей, доведя общий объём своей помощи в этом году до 9 миллиардов евро.