Медики рассказали о состоянии геолога, выжившего под лавиной на Камчатке

Состояние геолога, выжившего после схода лавины на Агинском месторождении, медики оценивают как среднетяжелое. По данным Минздрава Камчатского края, у мужчины диагностировано переохлаждение.

«Его состояние средней тяжести, медики сообщают об общем переохлаждении», — уточнила пресс-служба Минздрава.

Министр ЧС Камчатки Сергей Лебедев сообщил, что из Петропавловска-Камчатского в село Мильково вылетел вертолёт Ми-8 территориального центра медицины катастроф. В настоящее время спасатели везут пострадавшего в Мильково на автомобиле.

«Планируется, что оттуда мужчину эвакуируют на вертолёте в краевую столицу, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметил Лебедев.

Геолог, попавший под лавину на Камчатке, найден живым. Поисково-спасательные работы вели порядка 20 человек. Напомним, ранее в Камчатской крае произошёл сход снежной массы, под которой оказались двое мужчин. В результате один из них — машинист буровой установки — погиб. Следственные органы региона начали проверку инцидента. ЧП произошло вечером 8 ноября на территории Агинского месторождения в Быстринском районе Камчатского края.