Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 04:17

В аэропорту Геленджика отменили план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация объявила о снятии ограничений на приём и выпуск самолётов в аэропорту Геленджика. Воздушная гавань готова к обслуживанию рейсов с 08:30 мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Аэропорт Геленджика закрыли на приём и вылет самолётов
Аэропорт Геленджика закрыли на приём и вылет самолётов

Ранее взрывы прогремели над Воронежем. По словам местных жителей, около 4:30 они проснулись от громких взрывов. Всего было слышно минимум 5-6 громких хлопков на окраине Воронежа, сопровождавшихся яркими вспышками в небе. Вслед за этим в городе начались перебои с электричеством: свет то «моргал», то полностью пропадал. На данный момент официальной информации о последствиях атаки нет.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar