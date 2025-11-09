За ночь расчёты ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 8 ноября до 7.00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — утончили в ведомстве.

Наибольшее количество беспилотников — 43 — сбили над Брянской областью. Ещё один БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.