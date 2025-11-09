Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 04:25

За ночь расчёты ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 8 ноября до 7.00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — утончили в ведомстве.

Наибольшее количество беспилотников — 43 — сбили над Брянской областью. Ещё один БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.

Взрывы прогремели над Воронежем, работают расчёты ПВО
Взрывы прогремели над Воронежем, работают расчёты ПВО

Ранее возгорание на объекте энергетической инфраструктуры в Курской области привело к отключению электричества. В результате инцидента без электроснабжения остались примерно 2,5 тысячи жителей десяти населённых пунктов Кореневского района. Более 5,6 тысячи абонентов остались без света в Горловке из-за атаки ВСУ. Произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 23 трансформаторные подстанции, 8 котельных, 2 школы, 2 детских сада, 5 620 бытовых абонентов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar