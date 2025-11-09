Россия и США
9 ноября, 04:54

Бывший акробат «Цирка дю Солей» стал сапёром в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Бывший артист «Цирка дю Солей», а ныне мобилизованный, рассказал, как цирковые умения пригодились ему в боевой обстановке. Он отметил, что физическая подготовка и быстрая реакция оказались крайне полезны в зоне специальной военной операции (СВО).

«Я был изначально акробатом, сотрудничал с «Цирком дю Солей», но потом, после неудачных падений, закончил свою карьеру», — приводит слова военного РИА «Новости».

Как отметил боец, уже в первые дни службы он оказался в коллективе, собравшем представителей самых разных профессий: учитель ОБЖ и обществознания, алтарник, автослесарь и акробат. Собеседник отметил, что профессиональное разнообразие личного состава является важным подспорьем в преодолении трудностей при выполнении боевых задач. Военнослужащий признался, что после победы хотел бы заняться преподавательской деятельностью.

Тем временем, командование 82-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), проходившей обучение в Великобритании, оставило своих бойцов на позициях в районе Волчанска. Отмечается, что 82-я бригада считалась «элитной», поскольку прошла подготовку в Великобритании и оснащена западной техникой. Пренебрежительное отношение к личному составу также могло быть привито британскими инструкторами.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Алена Пенчугина
