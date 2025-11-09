Министр обороны Латвии Спрудс назвал страну «дроновой сверхдержавой»

Латвия становится «дроновой сверхдержавой». Такое заявление глава Минобороны страны Адрис Спрудс сделал в соцсети Х после открытия крупнейшего в Прибалтике центра подготовки операторов беспилотников.

«Латвия доказывает: мы — сверхдержава дронов», — написал Спрудс.

В Латвии формируется полноценная экосистема беспилотных аппаратов — от идеи и разработки до производства и обучения операторов. По словам Спрудса, это позволяет стране укреплять обороноспособность и внедрять передовые технологии в военную сферу.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс признал, что системы ПВО стран НАТО пока не способны эффективно противостоять дронам. Он отметил, что альянсу приходится использовать дорогостоящие ракеты для уничтожения дешёвых беспилотников, что, по мнению политика, указывает на уязвимость обороны.