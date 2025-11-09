Россия и США
9 ноября, 05:22

Министр обороны Латвии Спрудс назвал страну «дроновой сверхдержавой»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Latvia

Латвия становится «дроновой сверхдержавой». Такое заявление глава Минобороны страны Адрис Спрудс сделал в соцсети Х после открытия крупнейшего в Прибалтике центра подготовки операторов беспилотников.

«Латвия доказывает: мы — сверхдержава дронов», — написал Спрудс.

В Латвии формируется полноценная экосистема беспилотных аппаратов — от идеи и разработки до производства и обучения операторов. По словам Спрудса, это позволяет стране укреплять обороноспособность и внедрять передовые технологии в военную сферу.

Латвия продлила запрет на ночные полёты у границ с Россией и Белоруссией
Латвия продлила запрет на ночные полёты у границ с Россией и Белоруссией

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс признал, что системы ПВО стран НАТО пока не способны эффективно противостоять дронам. Он отметил, что альянсу приходится использовать дорогостоящие ракеты для уничтожения дешёвых беспилотников, что, по мнению политика, указывает на уязвимость обороны.

Милена Скрипальщикова
