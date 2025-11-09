Терапевты назвали три симптома, требующих немедленного вызова скорой

Медицинские специалисты определили три критических состояния, при которых промедление с обращением за помощью может привести к летальному исходу. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

К числу наиболее опасных признаков отнесены: острая боль в грудной клетке с сопутствующими симптомами (одышка, холодный пот, иррадиация в руку или челюсть), внезапная дезориентация или потеря сознания с признаками инсульта (асимметрия лица, нарушение речи), а также резкое затруднение дыхания с признаками удушья и цианозом.

При любом из этих состояний необходимо немедленно вызывать бригаду скорой помощи по номеру 103. Своевременная госпитализация при инфаркте миокарда, инсульте или тромбоэмболии лёгочной артерии значительно повышает шансы на сохранение жизни и восстановление здоровья.

Ранее Life.ru рассказывал, что с наступлением осени у россиян участились нарушения сна, такие как частые пробуждения и трудности с засыпанием. По мнению специалистов по сну, это явление обусловлено сезонным обострением психологических трудностей, а также сокращением светового дня, что ведет к дефициту солнечного света и сбою циркадных ритмов.