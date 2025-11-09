Производитель виски Jameson зарегистрировал бренд в России, несмотря на уход с рынка

Ирландская компания Irish Distillers, входящая во французский конгломерат Pernod Ricard, официально оформила права на товарные знаки виски Jameson в Российской Федерации. Регистрация была утверждена Роспатентом в ноябре 2025 года, хотя производитель ранее объявил о прекращении поставок алкоголя в Россию.

Две заявки на охрану бренда, поданные в мае 2025 года, включали правообладание на название и фирменное цветовое оформление бутылки. Оба товарных знака зарегистрированы в категории алкогольных напитков, эссенций и экстрактов.

Данный шаг позволяет правообладателю контролировать использование бренда на территории РФ и потенциально блокировать параллельный импорт или местное производство под этой маркой.

Ранее сообщалось, что американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven может начать работу в России уже в 2026 году. Компания из Техаса зарегистрировала в России восемь товарных знаков, включая фирменный логотип, дизайн бумажных пакетов и характерные полоски, которые используются в оформлении магазинов сети.