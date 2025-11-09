На Дону в Ростовской области столкнулись два теплохода

В Ростовской области на реке Дон столкнулись два теплохода — «Клавдия» и «Опал». Обошлось без пострадавших и утечки нефтепродуктов. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

«9 ноября 2025 года в акватории реки Дон произошло столкновение двух теплоходов «Клавдия» и «Опал». Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в акватории Дона, причины столкновения выясняются. Ведомство отметило, что проверку проводит Волго-Донская транспортная прокуратура, которая изучает, были ли нарушены правила безопасности судоходства. По итогам проверки будет решён вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

