Московский суд выселил из квартиры уехавшую из России экоактивистку Чирикову*

Московский суд удовлетворил иск о выселении из квартиры экоактивистки Евгении Чириковой*, покинувшей территорию России. Соответствующее судебное решение оказалось в распоряжении РИА «Новости».

«Исковые требования… о признании утратившей право пользования жилым помещением удовлетворить. Признать Чирикову Евгению Сергеевну* утратившей право пользования жилым помещением — квартирой», — гласит текст судебного акта.

В материалах дела указано, что ещё в 2018 году Чирикова* оформила договор дарения на принадлежавшую ей долю в квартире в пользу одного из истцов. Согласно представленным доказательствам, ответчица не проживала в спорном жилом помещении более десяти лет, систематически не вносила платежи за коммунальные услуги и не предпринимала никаких попыток вернуться в квартиру.

Принятое судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

В январе 2024 года Министерство юстиции Российской Федерации включило Чирикову* в реестр иностранных агентов. Впоследствии её также внесли в перечень террористов и экстремистов. Активистка публично выступала против проведения специальной военной операции, а также участвовала в деятельности нежелательной на территории РФ неправительственной организации. В настоящее время Чирикова* постоянно проживает за пределами нашей страны.

Ранее сообщалось, что Коптевский суд в Москве не удовлетворил иск о выселении Евгении Чириковой*, который был подан сразу после вынесения решения о заочном аресте и проведении обыска в её квартире. В отношении нее возбуждено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.