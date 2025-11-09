Илон Маск запустил голосование за название для генератора видео в Grok

Основатель компаний xAI и Tesla Илон Маск инициировал открытое голосование за кодовое имя для нового генератора видео на основе искусственного интеллекта — Grok Imagine версии 1.0. Голосование проходит в социальной сети X и продлится 24 часа.

На текущий момент лидирует вариант Colossal Coconut («Колоссальный Кокос»), набравший 44,6% голосов. За ним следует Giga Grape («Гигавиноград») с 36,1%, а вариант Giant Orange («Гигантский Апельсин») занимает третью позицию с 19,3% голосов.

Grok Imagine — это инструмент для создания изображений и видео с использованием искусственного интеллекта, разработанный компанией Маска xAI. Несмотря на глобальную активность проекта, в России данная ИИ-модель, как и другие продукты xAI, остаётся недоступной для пользователей.

Напомним, компания xAI была основана Илоном Маском в 2023 году. Она создаёт информационную инфраструктуру для искусственного интеллекта и разрабатывает чат-бот Grok. Предприниматель ранее представил новую, четвёртую версию нейросети, назвав её самой продвинутой.