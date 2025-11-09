Китай временно приостановил запрет на экспорт стратегических товаров в США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lightspring
Китай до 27 ноября 2026 года приостанавливает действие части ограничений на экспорт в США ряда товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвёрдыми материалами. Об этом сообщило министерство коммерции КНР.
«С сегодняшнего дня и до 27 ноября 2026 года будет приостановлено действие второго параграфа уведомления министерства коммерции КНР № 46 от 2024 года», — говорится в сообещнии.
Решение временно снимает ограничения, установленные в 2024 году, касающиеся экспорта определённых стратегических материалов в США. В министерстве подчеркнули, что приостановка затрагивает только часть положений предыдущего уведомления и продлится до конца ноября 2026 года, что позволит американским компаниям продолжить закупки ограниченного перечня товаров двойного назначения.
Ранее на торговых консультациях в Малайзии Китай и США достигли предварительного соглашения по ряду спорных вопросов. Обе стороны конструктивно обсудили ключевые темы, при этом Китай сохранял твёрдую позицию в защите своих интересов. По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на китайские товары сохраняются на уровне 47%, снизившись с прежних 57%, но оставаясь существенными.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.