9 ноября, 06:28

Китай временно приостановил запрет на экспорт стратегических товаров в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lightspring

Китай до 27 ноября 2026 года приостанавливает действие части ограничений на экспорт в США ряда товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвёрдыми материалами. Об этом сообщило министерство коммерции КНР.

«С сегодняшнего дня и до 27 ноября 2026 года будет приостановлено действие второго параграфа уведомления министерства коммерции КНР № 46 от 2024 года», — говорится в сообещнии.

Решение временно снимает ограничения, установленные в 2024 году, касающиеся экспорта определённых стратегических материалов в США. В министерстве подчеркнули, что приостановка затрагивает только часть положений предыдущего уведомления и продлится до конца ноября 2026 года, что позволит американским компаниям продолжить закупки ограниченного перечня товаров двойного назначения.

«Молчаливый победил хвастуна»: СМИ сообщили о победе Китая после встречи Си и Трампа
Ранее на торговых консультациях в Малайзии Китай и США достигли предварительного соглашения по ряду спорных вопросов. Обе стороны конструктивно обсудили ключевые темы, при этом Китай сохранял твёрдую позицию в защите своих интересов. По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на китайские товары сохраняются на уровне 47%, снизившись с прежних 57%, но оставаясь существенными.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
