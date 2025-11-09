В Федеральный закон «О Государственном гербе Российской Федерации» следует восстановить упоминание о Святом Георгии Победоносце на гербе страны, так как это укрепляет силу и дух нации. Об этом говорится в проекте текста выступления главы ЛДПР Леонида Слуцкого.

«ЛДПР внесёт проект изменений в закон «О Государственном гербе Российской Федерации», чтоб заменить безликое словосочетание «серебряный всадник» на «Святой Георгий Победоносец», — передаёт его слова «Газета.ru».

Слуцкий выразил уверенность, что поправки будут встречены с энтузиазмом российским народом, поскольку их источником являются сами избиратели. Политик подчеркнул, что текущая специальная военная операция на Украине имеет не только военное, но и духовное измерение. В этом контексте, по его словам, образ Святого Георгия, побеждающего дракона, является мощным символом торжества добра над злом, что делает его особенно актуальным

По словам депутата, образы святых, таких как Святой Георгий Победоносец, на протяжении столетий служили источником вдохновения для российских воинов, символизируя их мужество и отвагу. Глава партии также отметил, что в последнее время предпринимаются активные шаги по защите русских святынь и символов.

Ранее Слуцкий заявил, что Европа возвращается к традиционным ценностям, близким России. Парламентарий отметил на Ялтинском форуме, что европейская цивилизация постепенно отказывается от навязанных западных концепций в пользу исторических ориентиров.