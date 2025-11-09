«Ученицу Мессинга» обвинили в шарлатанстве из-за отказа показывать диплом

В Москве экстрасенс Ольга Мигунова, называющая себя «ученицей Вольфа Мессинга», столкнулась с обвинениями в шарлатанстве. Она отказывается демонстрировать пациентам медицинский диплом и работает только с теми, кто ей доверяет. Об этом сообщил SHOT.

В Москве «ученицу Мессинга» Ольгу Мигунову обвинили в шарлатанстве. Видео © VK / Ольга Мигунова

Стоимость сеансов Мигуновой варьируется от 55 до 130 тысяч рублей, а за меньшую сумму предлагается только групповая терапия. Несмотря на наличие лицензии центра, она предназначена только для специалистов с высшим медицинским образованием, что Ольга подтвердить не может.

Некоторые пациенты жалуются, что сеансы гипноза не помогли, а некоторых женщина не смогла ввести в гипноз даже за несколько процедур. Врачи скептически оценивают заявления Мигуновой о лечении различных заболеваний с помощью гипноза, предупреждая о возможных опасных последствиях. Ольга Мигунова стала известна после выхода сериала «Ученица Мессинга» в 2020 году, снятого по её книге «Белый шаман», в котором она рассказывает о своей жизни и обучении у советского экстрасенса Вольфа Мессинга. Однако приближённые Мессинга не подтвердили факт её обучения у него.

Ранее жительница Москвы подала иск к экстрасенсу на сумму 1,3 миллиона рублей, считая её услуги некачественными. По словам истца, проведённые ритуалы привели к потере работы, проблемам в личной жизни и даже угрозе лишения жилья. Женщина рассказала, что после первой встречи с гадалкой уволилась с работы, надеясь на кардинальные изменения в судьбе, однако последующие сеансы не улучшили её финансовое положение.