В Харькове приостановлена работа метро из-за проблем с энергоснабжением

В Харькове остановилось метро. Ещё утром 9 ноября движение было запущено, но уже через час его отменили из-за падения напряжения. Об этом сообщила пресс-служба харьковского метрополитена в социальных сетях.

«В связи со снижением напряжения ниже допустимого движение поездов по линиям метрополитена приостановлено», — говорится в сообщении.

Метрополитен в городе не функционирует с 8 ноября. Ранее сообщалось, что в Киеве, Харькове и ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Компания «Укрэнерго» объявила о введении экстренных отключений света в ряде регионов, не уточняя их перечень.