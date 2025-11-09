Россия и США
9 ноября, 09:06

В России до конца года могут принять закон о лимите банковских карт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Государственная дума до конца года примет закон, ограничивающий количество банковских карт на одного человека. Согласно законопроекту, гражданин сможет иметь не более 20 карт в целом и не более 5 карт в одном банке. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Планируется, что мы его примем до конца года, речь идёт о 20 картах на одного человека», — сказал он.

По словам Аксакова, ограничение на количество карт в одном банке сохраняется на уровне пяти штук. Закон направлен на упрощение контроля за финансовыми операциями и снижение рисков мошенничества, связанных с большим количеством карт на одного человека.

Ранее сообщалось, что с декабря в России может быть введено ограничение на количество банковских карт у одного человека после запуска сервиса для проверки выпущенных карт. Инициатива предусматривает лимит в пять карт в одном банке и до 20 карт во всех банках. Первоначально обсуждалась цифра в 10 карт, но от неё отказались. Только за текущий год мошенники похитили у клиентов 27,5 млрд рублей — на 75% больше, чем в прошлом году.

