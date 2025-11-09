Украинский эксперт похоронил план Сырского по обороне Красноармейска

План главкома ВСУ Александра Сырского по обороне Красноармейска (украинское название — Покровск) не оправдал себя, а украинские гарнизоны в этом районе оказались фактически в ловушке. Такое мнение выразил украинский военный обозреватель Константин Машовец.

Эксперт указал, что замысел командования выглядел логично на бумаге: «отбросить 51-ю армию противника за реку Казённый Торец», одновременно удержав северную часть Красноармейск. На деле же Армия России успела создать мощный укрепрайон и стянула на плацдарм размером 7 на 4,7 км силы как минимум четырёх бригад.

«Как их всех (ВС РФ) оттуда выбить силами всего лишь двух украинских бригад, пожалуй, известно только самому генералу Сырскому», — с иронией отмечает Машовец.

По его словам, сам Красноармейск превратился в «сплошную «серую зону» с перемешанными боевыми порядками обеих сторон». Украинские бригады, обороняясь в соседнем Димитрове (Мирноград), оказались в крайне сложном положении: у них остался минимальный «коридор» для снабжения и манёвра, включая отход. Машовец заключил, что исправить ситуацию командование уже не в силах, разве что «значительным напряжением сил не допустить её дальнейшего ухудшения».

Ранее сообщалось, что Сырский доложил о масштабном наступлении ВС РФ на нескольких направлениях одновременно. По данным украинских источников, российские войска активизировали наступление под Волчанском и Купянском, где ситуация для ВСУ оценивается как критическая, а также установили контроль над Красноармейском.