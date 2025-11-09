Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский по-прежнему пребывает в убеждении, будто способен добиться безусловной победы в конфликте. В эфире своего YouTube-канала он отметил, что украинский лидер продолжает мыслить категориями военного триумфа, видя единственным приемлемым исходом ситуацию, в которой ему удаётся выйти победителем

«Он [Зеленский] продолжает быть одержимым образом войны и идеей, что единственный приемлемый для него итог — тот, в котором он победит. <...> Это ещё раз демонстрирует полностью бредовую суть политики Зеленского», — заявил Меркурис.

По словам эксперта, страх Зеленского признать фактическое положение дел настолько велик, что он фактически готов вести страну к истощению и разрушению. Меркурис подчеркнул, что глава киевского режима стремится переложить ответственность за потенциальное поражение на внешние обстоятельства или союзников, что позволяет ему оставаться в рамках созданного им самим образа победителя. Такой подход аналитик назвал проявлением опасной иллюзии, не имеющей опоры в реальности.

Ране в Венгрии высказали предостережение главе киевского режима. Там призвали Зеленского не предпринимать никаких действий, касающихся нефтепровода «Дружба» после отключения электричества в Киеве в субботу.