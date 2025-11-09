Армия России нанесла удары по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины

Министерство обороны России заявило о нанесении ударов по ряду целей на территории Украины. Среди поражённых объектов – энергетическая инфраструктура, критически важная для украинской оборонной промышленности, а также места временного пребывания бойцов ВСУ и иностранных наёмников.

Как уточнили в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Атаки затронули 143 района.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские силы взяли под контроль Рыбное в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» смогли прорвать оборону противника и занять указанный населённый пункт.