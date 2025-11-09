Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 09:18

Армия России нанесла удары по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Министерство обороны России заявило о нанесении ударов по ряду целей на территории Украины. Среди поражённых объектов – энергетическая инфраструктура, критически важная для украинской оборонной промышленности, а также места временного пребывания бойцов ВСУ и иностранных наёмников.

Как уточнили в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Атаки затронули 143 района.

Сырский бьёт тревогу из-за наступления РФ с нескольких направлений
Сырский бьёт тревогу из-за наступления РФ с нескольких направлений

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские силы взяли под контроль Рыбное в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» смогли прорвать оборону противника и занять указанный населённый пункт.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar