9 ноября, 09:30

Российские силы ПВО сбили 247 вражеских дронов, 7 HIMARS и ракету «Нептун»

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

За прошедшие сутки российские средства противоздушной обороны сбили 247 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и семь ракет системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 247 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Средства ПВО РФ эффективно отражают атаки украинских беспилотников и ракет, предотвращая удары по гражданской и военной инфраструктуре. Среди сбитых — управляемая ракета большой дальности «Нептун» и дроны самолётного типа, используемые ВСУ для разведки и атак.

Расчёты ПВО уничтожили 15 беспилотников над регионами России за три часа
Ранее сообщалось, что только за прошедшую ночь с 23:00 8 ноября до 7:00 9 ноября российские расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 43 — сбили над Брянской областью. Ещё один БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

