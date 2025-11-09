Российские силы ПВО сбили 247 вражеских дронов, 7 HIMARS и ракету «Нептун»

За прошедшие сутки российские средства противоздушной обороны сбили 247 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и семь ракет системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 247 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Средства ПВО РФ эффективно отражают атаки украинских беспилотников и ракет, предотвращая удары по гражданской и военной инфраструктуре. Среди сбитых — управляемая ракета большой дальности «Нептун» и дроны самолётного типа, используемые ВСУ для разведки и атак.

Ранее сообщалось, что только за прошедшую ночь с 23:00 8 ноября до 7:00 9 ноября российские расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 43 — сбили над Брянской областью. Ещё один БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.