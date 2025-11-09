Ведущая Елена Николаева отметила пятилетие брака с Игорем Вдовиным редкими фото

39-летняя телеведущая Елена Николаева и 61-летний предприниматель Игорь Вдовин 6 ноября отметили пятилетие семейной жизни. В честь годовщины звезда «Утра России» опубликовала в соцсетях редкие кадры с торжества.

Елена Николаева на свадьбе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @elenanika

«5 лет — женаты. 6 лет и два месяца — вместе. 7 лет и четыре месяца назад познакомились. 3 года 10 месяцев Александру. 1 год и почти 6 месяцев Роме. Миллионы минут, километров и целый телеграф сказанных слов. И бесконечная поддержка», — подписала фото Елена.

Поклонники присоединились к поздравлениям, отмечая гармонию пары и желая счастья семье.

Напомним, Николаева и Вдовин рассекретили отношения в 2019 году, а в ноябре 2021-го признались, что год назад официально поженились. Первенец Александр появился на свет 21 декабря 2021 года, второй сын Роман родился 8 мая 2024 года, при этом Вдовин присутствовал на родах и поддерживал супругу.