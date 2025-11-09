Россия и США
9 ноября, 09:46

Стало известно о состоянии детей, пострадавших в смертельном ДТП на Крымском мосту

Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Крым

Минздрав Крыма сообщил о госпитализации в Керчи двух детей, 10 и 12 лет, получивших травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Mercedes на Крымском мосту. Состояние пострадавших оценивается как тяжёлое.

«Несовершеннолетние 2015 года рождения и 2013 года рождения госпитализированы в ГБУЗ РК «Керченская больница №1 имени Н. И. Пирогова». В настоящее время их состояние оценивается как тяжёлое», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП на Крымском мосту, когда водитель Mercedes при обгоне автобуса столкнулся с бетонным ограждением. Прокуратура Крыма совместно с Южной транспортной прокуратурой проводит проверку по факту аварии для установления всех обстоятельств случившегося.

Наталья Демьянова
