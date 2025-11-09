«Я так любила, что дала предать себя»: Футболист «Динамо» изменил девушке в ночном клубе и выгнал её из дома

Футболист московского «Динамо» Муми Нгамалё оказался в центре громкого скандала, изменив своей возлюбленной — популярной блогерше Нике — с её близкой подругой. О предательстве девушка рассказала в личном Telegram-канале, сопроводив пост эмоциональным обращением и доказательствами неверности спортсмена.

Ники опубликовала переписку с футболистом. Фото © Telegram / NIKKI SEEY

Согласно её рассказу, после проигранного матча против тольяттинского «Акрона» со счётом 1:2 в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги футболист отправился в ночной клуб, где тайно встретился с подругой Ники. На вопрос о том, почему он общается с другими девушками, Нгамалё цинично ответил: «Ну и что?»

Спортсмен выгнал блогершу из квартиры. Фото © Telegram / NIKKI SEEY

После того как Ника обнародовала в социальных сетях доказательства измены, футболист потребовал, чтобы она немедленно освободила их общую квартиру в «Москва-Сити» и переехала в отель. Девушка также рассказала, что Нгамалё забрал ключи и выгнал из дома, мотивируя это тем, что её публикация в Telegram нанесла ущерб его репутации.

Ники рассказала свою правду об отношениях с футболистом. Видео © Telegram / NIKKI SEEY

«Я так любила, что дала предать себя, разрушить и разбить мне сердце. Забавно, но он говорил мне: «Без доверия нет любви», а он оказался точно не тем, кому можно доверять», — заключила блогерша.

Ранее певица Любовь Успенская поделилась своим опытом измен и пролила свет на специфику работы артистов с эмоциями. Она подчеркнула, что глубокое вживание в образ и зарождение романтических чувств к коллегам в процессе совместной работы – это часть профессионального процесса, направленного на создание художественной достоверности, а не акт измены.