Украинский обвиняемый по делу о «Северных потоках» продолжает голодовку

Сергей Кузнецов, обвиняемый в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток», находится в тяжёлом состоянии из-за голодовки, объявленной 31 октября. По мнению уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, содержание Кузнецова в условиях строгого режима итальянской тюрьмы противоречит принципам гуманного обращения и нормам Европейской конвенции.

«Встретился с Галиной Кузнецовой — женой Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и находится в критическом состоянии здоровья», — заявил Лубинец.

Лубинец взял ситуацию под личный контроль и направил обращения украинскому МИД, Министерству юстиции Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, а также омбудсменам Италии и региона Лацио. Он подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее улучшение условий содержания и внимательное отношение к медицинским показаниям обвиняемого.

Напомним, что Кассационный суд Италии удовлетворил апелляцию защиты Сергея Кузнецова по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Высшая судебная инстанция отменила прежнее решение о выдаче обвиняемого Германии. Защита намерена ходатайствовать об освобождении Кузнецова, содержащегося под стражей с 21 августа.