Российские специалисты взломали главный мессенджер ВСУ Sonata, что лишило украинских военных возможности докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях подразделений. Об этом сообщил Mash.

Российские хакеры взломали украинский мессенджер Sonata для передачи данных ВСУ. Фото ©Telegram / Mash

Мессенджер Sonata был запущен в конце октября, когда командиры ВСУ выдавали индивидуальные QR-коды для активации программы. Каждый код предназначался для одной учётной записи и не подлежал передаче другим пользователям.

Sonata разработана украинской компанией Dolya Communication Systems, входящей в американо-украинский деловой совет и сотрудничающей с американской корпорацией Motorola Solutions. Программа использовалась не только ВСУ, но и СБУ с Национальной гвардией Украины.

Ранее пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini взломали базы данных нескольких украинских страховых компаний. В результате они получили доступ к обширной информации, включая персональные данные граждан и конфиденциальные сведения о ключевых оборонных предприятиях страны. Среди них оказались внутренние документы таких стратегически важных объектов, как «Мотор Сич», «Запорожский механический завод» и завод «Укрсталь».