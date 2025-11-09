Семья Усольцевых могла тайно сбежать в США по фальшивым документам

Семья Усольцевых, находящаяся в международном розыске, могла незаконно покинуть территорию России и перебраться в Соединённые Штаты Америки. Такое предположение в интервью NEWS.ru высказал опытный криминалист Михаил Игнатов.

По мнению эксперта, Усольцевы могли воспользоваться американской программой воссоединения семей, обратившись за помощью к сыну Сергея Усольцева от второго брака, который постоянно проживает в США. Криминалист допускает, что беглые предприниматели заранее подготовили фиктивные документы и организовали вылет за океан через территории третьих стран.

«В США работает программа по воссоединению с семьёй. Как они могли уехать туда? Через третьи страны. Самые удобные для них в этом плане — Монголия и Казахстан. Могу предположить, что они улетели по поддельным документам», — пояснил Игнатов.

Специалист также не исключил возможность обращения Усольцевых за предоставлением политического убежища в Соединённых Штатах. По версии криминалиста, такой шаг мог быть мотивирован желанием Сергея Усольцева избежать финансовых обязательств по возвращению крупных кредитов, взятых для развития промышленного предприятия, которые необходимо было погасить до 14 ноября.