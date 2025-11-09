Семья Усольцевых могла тайно сбежать в США по фальшивым документам
Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых. Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Семья Усольцевых, находящаяся в международном розыске, могла незаконно покинуть территорию России и перебраться в Соединённые Штаты Америки. Такое предположение в интервью NEWS.ru высказал опытный криминалист Михаил Игнатов.
По мнению эксперта, Усольцевы могли воспользоваться американской программой воссоединения семей, обратившись за помощью к сыну Сергея Усольцева от второго брака, который постоянно проживает в США. Криминалист допускает, что беглые предприниматели заранее подготовили фиктивные документы и организовали вылет за океан через территории третьих стран.
«В США работает программа по воссоединению с семьёй. Как они могли уехать туда? Через третьи страны. Самые удобные для них в этом плане — Монголия и Казахстан. Могу предположить, что они улетели по поддельным документам», — пояснил Игнатов.
Специалист также не исключил возможность обращения Усольцевых за предоставлением политического убежища в Соединённых Штатах. По версии криминалиста, такой шаг мог быть мотивирован желанием Сергея Усольцева избежать финансовых обязательств по возвращению крупных кредитов, взятых для развития промышленного предприятия, которые необходимо было погасить до 14 ноября.
Напомним, что 28 сентября в Красноярском крае пропала семья Усольцевых – муж, жена и их пятилетняя дочь – во время прогулки к горе Буратинка. Среди возможных причин исчезновения рассматривается человеческий фактор, а именно – встреча с третьими лицами, такими как браконьеры или другие неизвестные, что могло привести к неконтролируемой ситуации. Параллельно с этим возникла тема наследства. Предполагается, что завещание у мужчины отсутствовало, и, согласно закону, наследниками первой очереди на имущество станут жена, дети и родители. Важно упомянуть, что дети Усольцева от предыдущих браков, включая сына, проживающего в США, также имеют право на свою долю наследства.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.