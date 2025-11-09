В Самаре пенсионерка погибла, упав в коллектор. Её нашли лишь спустя четыре дня

Трагедия произошла в начале сентября в Самаре — 77-летняя женщина упала в открытый провал над коллектором и погибла. Тело обнаружили только спустя четыре дня после исчезновения. Об этом 360.ru сообщила её дочь Елена.

«Приехали полиция и спасатели и когда достали тело, только тогда я узнала маму», — сказала она.

По словам Елены, ограждение вокруг ямы стояло лишь с двух сторон, поэтому её мать, возвращаясь домой вечером, могла не заметить опасное место. В день трагедии шёл дождь, земля была скользкой, и женщина могла поскользнуться и упасть в провал. Пенсионерку начали искать уже на следующий день, когда она не вернулась домой. К поискам подключились волонтёры «Лизы Алерт» и местные жители. Через четыре дня тело нашли на дне ямы, из которой его достали спасатели.

Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стала хроническая ишемическая болезнь сердца, также у женщины обнаружили перелом руки и ссадины на голове. Первоначально в возбуждении уголовного дела было отказано, однако после огласки в соцсетях следователи всё же начали проверку. К этому моменту коллектор уже засыпали.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках 76-летняя женщина умерла после падения на пол в местной больнице. Незадолго до этого пенсионерка уже получила травму дома, и соседи вызвали ей скорую помощь. В клинике она вновь упала, когда шла в туалет, однако рядом не оказалось санитаров. Очевидцы рассказали, что медсестры не смогли поднять пациентку, дотащили её в палату в пледе и оставили на полу.