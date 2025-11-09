Врач рассказал, когда хруст суставами опасен

Безболезненный хруст суставами является безвредным физиологическим процессом и не провоцирует развитие артрита. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил травматолог-ортопед сети клиник «Андреевские больницы — Неболит» Тимур Щербак.

Специалист пояснил, что характерный звук возникает из-за явления трибонуклеации, когда в синовиальной жидкости при растяжении сустава образуются и схлопываются газовые пузырьки. Однако он выделил три тревожных признака, когда хруст перестает быть безобидным. Речь идёт о появлении боли любой интенсивности, отёке и покраснении в области суставов, а также об ограничении их подвижности.

«Особенно опасно, когда эти симптомы возникают не только в пальцах, но и в других суставах — коленных, локтевых, позвоночнике», — подчеркнул Щербак.

По словам ортопеда, хроническое воспаление в суставах способно спровоцировать развитие артрита или остеоартроза, что существенно снижает качество жизни и в перспективе может привести к инвалидности. При появлении тревожных симптомов врач рекомендует прекратить насильно хрустеть пальцами и безотлагательно обратиться к специалисту для диагностики. Щербак предупредил, что многие пациенты годами игнорируют начальные симптомы, списывая их на возраст или усталость, и призвал не заниматься самолечением, которое может смазать картину заболевания

