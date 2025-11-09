Патриарх Кирилл наградил Москалькову и Фадеева церковными орденами
Татьяна Москалькова и Валерий Фадеев. Обложка © ТАСС /Евгений Мессман
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил церковные награды ряду государственных деятелей. Во время богослужения в храме Христа Спасителя уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова была награждена орденом великой княгини Елисаветы Фёдоровны II степени. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев получил орден преподобного Сергия Радонежского II степени.
Согласно патриаршим указам, оглашённым по завершении богослужения, награды присуждены за значительный вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с памятными датами в жизни награждаемых. Вручая высокие церковные награды, предстоятель Русской православной церкви пожелал Москальковой и Фадееву продолжать трудиться во славу Церкви и Отечества.
«Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи со знаменательной датой со дня рождения Москалькова Татьяна Николаевна, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, удостаивается ордена Русской православной церкви великой княгини Елисаветы Фёдоровны II степени», — отмечалось в прочитанном указе.
Также в ходе церемонии орденом благоверного князя Даниила Московского III степени был отмечен заместитель министра юстиции Российской Федерации Константин Панферов.
Ранее сообщалось, что в честь своего 80-летнего юбилея выдающийся режиссёр Никита Михалков получил высшую государственную награду Российской Федерации – орден Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
