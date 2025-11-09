Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 11:00

Патриарх Кирилл наградил Москалькову и Фадеева церковными орденами

Татьяна Москалькова и Валерий Фадеев. Обложка © ТАСС /Евгений Мессман

Татьяна Москалькова и Валерий Фадеев. Обложка © ТАСС /Евгений Мессман

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил церковные награды ряду государственных деятелей. Во время богослужения в храме Христа Спасителя уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова была награждена орденом великой княгини Елисаветы Фёдоровны II степени. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев получил орден преподобного Сергия Радонежского II степени.

Согласно патриаршим указам, оглашённым по завершении богослужения, награды присуждены за значительный вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с памятными датами в жизни награждаемых. Вручая высокие церковные награды, предстоятель Русской православной церкви пожелал Москальковой и Фадееву продолжать трудиться во славу Церкви и Отечества.

«Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи со знаменательной датой со дня рождения Москалькова Татьяна Николаевна, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, удостаивается ордена Русской православной церкви великой княгини Елисаветы Фёдоровны II степени», — отмечалось в прочитанном указе.

Также в ходе церемонии орденом благоверного князя Даниила Московского III степени был отмечен заместитель министра юстиции Российской Федерации Константин Панферов.

Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Димитрия Донского
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Димитрия Донского

Ранее сообщалось, что в честь своего 80-летнего юбилея выдающийся режиссёр Никита Михалков получил высшую государственную награду Российской Федерации – орден Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Валерий Фадеев
  • Патриарх Кирилл
  • РПЦ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar