Патриарх Кирилл наградил Москалькову и Фадеева церковными орденами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил церковные награды ряду государственных деятелей. Во время богослужения в храме Христа Спасителя уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова была награждена орденом великой княгини Елисаветы Фёдоровны II степени. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев получил орден преподобного Сергия Радонежского II степени.

Согласно патриаршим указам, оглашённым по завершении богослужения, награды присуждены за значительный вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с памятными датами в жизни награждаемых. Вручая высокие церковные награды, предстоятель Русской православной церкви пожелал Москальковой и Фадееву продолжать трудиться во славу Церкви и Отечества.

«Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи со знаменательной датой со дня рождения Москалькова Татьяна Николаевна, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, удостаивается ордена Русской православной церкви великой княгини Елисаветы Фёдоровны II степени», — отмечалось в прочитанном указе.

Также в ходе церемонии орденом благоверного князя Даниила Московского III степени был отмечен заместитель министра юстиции Российской Федерации Константин Панферов.

