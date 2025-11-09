В Кремле заявили, что Россия всё ещё привержена запрету на ядерные испытания

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о приверженности Москвы запрету ядерных испытаний. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае, если какая-либо страна нарушит этот запрет, российская сторона сохранит свой паритет.

«Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать, но если это сделает другая страна, то мы обязаны будем это сделать с точки зрения сохранения паритета», — сказал представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, Россия сейчас будет анализировать, что именно подразумевал президент США Дональд Трамп в своих заявлениях, касающихся ядерных испытаний. Как отметил Песков, «сейчас самое важное для нас – это полное понимание намерений нашего президента, ведь он всегда воплощает в жизнь то, что говорит».

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать немедленную подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля. В ходе совещания Совбеза он отметил, что Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения, а выход США из моратория на проведение ядерных испытаний стал бы логичным продолжением их политики по разрушению системы контроля над вооружениями.