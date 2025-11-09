Врачи рассказали, как часто можно делать флюорографию и рентген

Флюорография и рентген грудной клетки создают дозу облучения, сопоставимую с 3–10 днями естественного фона, который человек получает ежегодно из разных источников. Об этом рассказала «Газете.ru» главный врач диагностического отделения АО «Медицина» Оксана Платонова.

По её словам, цифровая флюорография даёт среднюю дозу 0,03–0,1 мЗв, а рентген — около 0,1 мЗв. При этом, если рентген является стандартным методом диагностики и ограничений по частоте нет, то флюорографию для профилактики туберкулёза достаточно делать только раз в год, повторные процедуры не нужны. Платонова отметила, что рентгеническая нагрузка в таких случаях даже меньше, чем при авиаперелёте.