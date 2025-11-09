Песков призвал США не путать испытания «Буревестника» и «Посейдона» с ядерными

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал возможную путаницу в оценках американских специалистов относительно испытаний новейших стратегических комплексов «Буревестник» и «Посейдон». Отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, мог ли Вашингтон ошибочно принять испытания этих систем за испытания ядерного оружия, представитель Кремля подчеркнул, что такие ошибки недопустимы.

«Американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента обратил внимание на принципиальное отличие между испытаниями перспективных комплексов с атомной энергетической установкой и испытаниями ядерного оружия, подчеркнув профессиональную ответственность, которая лежит на экспертах США при анализе подобной информации.

Ранее глава государства Владимир Путин подчеркнул, что разработка «Буревестника» и «Посейдона» является важным этапом в укреплении обороноспособности России. Он отметил, что эти разработки, по мнению российских инженеров, позволят обеспечить стратегический баланс сил в течение всего XXI века.